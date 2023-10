Come sputtanare un non indagato | la malagiustizia mediatica

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Al direttore - Le speranze dei poveri cittadini romani che non hanno altro mezzo diverso dal taxi per muoversi in città in situazioni di emergenza, sono cadute nel vuoto. Alla domanda “quanto tempo ci vorrà da oggi per avere nuovi taxi”?, il sindaco, dopo giravolte burocratiche, risponde candidamente “Alla fine, il tempo complessivo, è un anno”. Quanti di coloro che usano necessariamente i taxi saranno vivi tra un anno? L’assurdo è che governo e parlamento hanno emesso un decreto che non risponde ad alcuna esigenze di “necessità e urgenza” per cui si fanno i decreti. Da parte loro i poteri pubblici romani rivolgono la loro attenzione esclusivamente ai grandi eventi “saremo pronti per il giubileo del 2025 !!!”. Pare che il sindaco dei romani e i suoi colleghi siano del tutto incapaci di comprendere quali sono i bisogni dei loro concittadini, in particolare di quelli che devono risolvere ...