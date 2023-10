Come si esce da questa trappola?

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il Napoli rischia di cadere in unache lo porterebbe in una situazione pericolosissima:bisogna uscirne fuori? C’è un aspetto che spaventa più di qualsiasi altro. Fino a qualche giorno fa, pensare di continuare con Garcia sarebbe stato difficile ma non impossibile. Raccogliendo i cocci dopo Napoli-Fiorentina, riavvolgendo il nastro e riguardando le gare contro Udinese e Real Madrid, sarebbe stato ancora possibile trovare qualcosa di salvabile. Per ripartire con unità di intenti, fiducia reciproca e sacrificio, da parte di tutti, non solo di Garcia. Perché c’è una cosa che è bene ribadire: la responsabilità della recente situazione è divisa in maniera equa tra società, calciatori e allenatore. Il gioco al massacro delle ultime ore – verso il solo allenatore – ha però dato il colpo di grazia alla situazione nella quale si rischia seriamente ...