Come si adatterebbe il Napoli a Conte | occhio a Kvara e alla difesa a 4

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Antoniopotrebbe essere il futuro allenatore del. La formazione della squadra azzurra sotto la sua guida. CALCIO. Antonioè il nome che sta facendo più rumore nelle ultime orepossibile futuro allenatore del. Questa mossa avrebbe un impatto significativo sulla tattica e la formazione della squadra, soprattuttoluce delle recenti difficoltà nel rapporto con l’attuale allenatore, Rudi Garcia. Il 3-5-2 o 3-4-2-1 Antonioè noto per il suo amore per il modulo 3-5-2, che gli ha portato successo durante il suo periodo all’Inter. Al, questo schema potrebbe essere implementato, sebbene con alcune difficoltà. Di Lorenzo e Olivera potrebbero essere i candidati per i ruoli di esterni a tutta ...

NON SOLO 3 - 5 - 2 - A proposito: lavorando ad oggi di immaginazione il Napoli attualesialla filosofia di gioco del tecnico salentino Da tempo ormai il classico 3 - 5 - 2 che ha ...

Come giocherebbe Conte al Napoli: 3-5-2 o 4-3-3 Goal.com

Napoli, è Conte la grande tentazione di De Laurentiis: come ... Calciomercato.com

non è abituato a raccogliere in corsa delle squadre costruite secondo dinamiche differenti rispetto al suo modo di pensare calcio. Non abituato non significa che possa farlo, o per meglio dire a ...