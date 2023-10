Colombia vs Uruguay – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Giovedì l’si recherà a Barranquilla per affrontare lanel terzo turno delle qualificazioni ai Mondiali sudamericani del 2026. I padroni di casa hanno ottenuto quattro punti nelle prime due uscite, mentre gli ospiti hanno subito una sconfitta contro l’Ecuador nella seconda partita dopo aver iniziato con una vittoria. Il calcio di inizio divsè previsto giovedi 12 ottobre alle 22:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLaha affrontato l’ultima campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo con l’obiettivo di tornare sul palcoscenico globale dopo aver perso l’ultima competizione in Qatar, ponendo fine a una serie di apparizioni consecutive in ...