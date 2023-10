Colleferro calcio Renelli | Tre punti fondamentali con l’Ardea | ora testa al Nettuno

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Quarto successo stagionale per ilche acciuffa in extremis i trenel primo match stagionale al “Caslini”, rimesso a nuovo nel suo manto di gioco. Contro il Racing Ardea i rossoneri si sono imposti per 2-1 al termine di una sfida molto complicata come ammette anche il difensore classe 1991 Edoardo: “Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione andando in vantaggio con Teti, ma sciupando qualche altra occasione per aumentare il margine”. “Nel secondo siamo rientrati con un atteggiamento non consono e loro hanno trovato subito l’1-1. A quel punto abbiamo cercato una scossa per riportarci avanti, ma gli avversari si sono chiusi e non ci hanno concesso grandi spazi. Poi all’ultimo siamo riusciti a spuntarla grazie a undi rigore realizzato da Oduamadi. Sono tre...