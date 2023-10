Cocaina e marijuana in tutta Roma | 16 arresti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Spacciatori nella capitale se ne arrestano tutti i giorni, ma è come Mussolini sconfitto nella guerra contro le mosche. Più spacciatori vengono arrestati, e più ne spuntano da ogni angolo della città. Nel fine settimana le forze dell’ordine ne hanno arrestati ben sedici, vedremo quanti avranno preso al volo l’occasione per prendere il loro post. Nella retata delle ultime 48 ore, i carabinieri hanno sequestrato migliaia di dosi di stupefacenti (554 grammi di coca, 570 di hashish, 804 di manijuana, 21 grammi di eroina e tre piante di cannabis, oltre a 6.400 euri ritenuti provento dell’attività illecita. Tra gli arrestati, un 45enne di Casalotti possessore di tre piante didi 230 centimetri, e un giovaneno sempre a Casalotti con nella vettura 78 grammi di hashish e, in casa, materiale per confezionare le dosi. In via Misurina hanno ...