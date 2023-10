Cobolli Gigli | «L’interventismo di De Laurentiis può essere di intralcio con Conte»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni, ex presidente della Juventus: «al Napoli? Dopo che è stato all’Inter, ormai vale tutto. Ieri l’ho rivisto con la maglia dei bianconeri e ha riportato alla luce dei bei ricordi, ma ormai è diventato un qualsiasi allenatore. Di livello e da top club, ma un allenatore qualsiasi. La convivenza con De? Resto un po’ perplesso nell’immaginare due caratteri così forti a stretto contatto… Ha un carattere molto tosto come allenatore, vuole esercitare il suo ruolo nei confronti della squadra senza alcun tipo di interferenza. Adl ha l’idea di doversi invece affiancare a chi c’è in panchina. E infatti ora rimpiange di non aver affiancato Garcia a sufficienza. Insomma, è un presidente piuttosto interventista nella sua ...