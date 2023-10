Clima | il ministro Pichetto Fratin | “Ecco cosa chiedo ai giovani”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ilin un’intervista ad ‘Avvenire’ parla dele lancia un messaggio ai più: “mi aspetto da loro”. Ilin un’intervista ad Avvenire ritorna a parlare die lancia un chiaro messaggio ai: “A loro dico di non limitarsi alla protesta, ma di lavorare per elaborare proposte. La Youth4te nasce con l’obiettivo di dare vita ad un dialogo intergenerazionale e rispondere insieme ai problemi comuni. La voce deiè fondamentale e sarebbe molto grave non ascoltarla“. Ilintervistato da ‘Avvenire’ ...