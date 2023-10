Classifica marcatori Europa League 2023 2024

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Chi sarà il miglior bomber della competizione europea? Con le gare della 1ª giornata della Fase a gironi è partita ufficialmente la caccia al trono del gol dell’. : la precedente edizione del torneo ha vinto trionfare l’inglese del Manchester United Marcus Rashford e il nigeriano Victor Boniface dell’Union Saint-Gilloise come capocannonieri, grazie ad un bottino di 6 reti raccolto da entrambi. Dopo la seconda giornata del torneo ha preso la vetta lo specialista dagli 11 metri del Brighton, João Pedro, a segno con ben 3 rigori trasformati nelle prime 2 partite. 3 GOL: João Pedro – 3 rig. (Brighton); 2 GOL: Babicka (Aris Salonicco), Sallai (Friburgo), El Kaabi (Olympiacos), Aubameyang (Olympique Marsiglia), Sima (Rangers), Belotti, Lukaku (ROMA), Chytil, Ogbu (Slavia Praga), Krejci (Sparta Praga), Gyökeres (Sporting CP), ...

: al 2' Tettamanti (V), al 63' rigore Edalili (A/O), al 61' Ramponi (V) PROMOZIONE LG ... Nonostante il mezzo passo falso i biancoazzurri restano al comando della, merito dell'Omegna ...

Coda e i rivali per la classifica marcatori: "Scelgo Joel Pohjanpalo e Matteo Brunori" TUTTO mercato WEB

Classifica marcatori: sesto centro per Benek. Colak sale in seconda posizione Parma Live

"Cremo, per Coda un exploit che mancava da ben 77 anni", titola La Provincia. Oltre all'attaccante campano, solamente Mario.I tifosi del Napoli hanno invaso in massa il profilo Instagram di Antonio Conte per fargli sapere una cosa… ...