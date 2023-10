Cinzia TH Torrini lancia una stilettata a Beatrice Luzzi e parla del doppiaggio di Jane Alexander in Elisa di Rivombrosa

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Lo scontro traha catturato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello scomodando anche doppiatori in rete.TH, regista diDi, è intervenuta in merito facendo delle precisazioni.THunadeldiRaggiunta da Tag24,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.