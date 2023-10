Cinzia Th Torrini | “Beatrice Luzzi non la considerai e a lei non è andata giù”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il nome della registaThè tornato prepotentemente in prima pagina grazie alla querelle frae Jane Alexander in merito al ruolo di Lucrezia Van Necker di Elisa Di Rivombrosa. “non laper Elisa di Rivombrosa, credo non le sia andato giù” – ha dichiarato a TAG24 – “La lettera e quanto detto da Jane è tutto vero, le ho anche spiegato chi erano le altre due artiste arrivate ai casting finali. Non è vero quanto dichiarato da. Io i provini li faccio in prima persona e per quel ruolo ne ho viste 150 e lei non era tra la rosa di quelle che avevo scelto. Credo che a lei non sia andato giù non aver fatto Elisa di Rivombrosa, la sua è stata una polemica fuori luogo e che avrebbe potuto evitare”. In ...