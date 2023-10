Cina - La WM Motor dichiara bancarotta

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Le Case cinesi saranno anche pronte a invadere i mercati globali, ma non sempre la loro strada è costellata da successi e grandi risultati. Lo dimostra la vicenda di una delle startup più promettenti del Dragone, la WM: la Casa, infatti, ha appena presentato un'istanza per accedere ai benefici della legge fallimentare cinese. Alla ricerca di capitali. In sostanza, i vertici aziendali hannoto lae depositato una richiesta di potezione dai creditori per avere il tempo necessario a individuare nuovi investimenti, in modo da avviare un piano di ristrutturazione e rilancio. In ogni caso, la storia della startup è stata finora caratterizzata da molte difficoltà: innanzitutto, la pandemia del coronavirus ha prodotto conseguenze nella ricerca dei capitali che servivano a sostenere le attività industriali; ...