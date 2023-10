Ciclismo | due ciclisti esclusi dalla corsa per un video | “Quel gesto è razzista”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tutta colpa di una story pubblicata sui loro profili social: ecco cosa è successo e il motivo per cui sono stati depennati immediatamente dal Tour of Guangxi. Il comunicato del loro team: “Condanniamo quanto hanno fatto, nella nostra squadra ci sono oltre 15 nazionalità…” Unpubblicato sui social gli è costato carissimo. Realizzandolo, non pensavano di essere accusati di razzismo. E invece, Madis Mihkels e Gerben Thijssen, sono statiimmediatamente dal Tour of Guangxi. I duedell’Intermarche-Circus-Wanty non parteciperanno più alla, la decisione è arrivata da parte della loro stessa squadra dopo che il filmato postato aveva comportato delle polemiche feroci. Thijssen, infatti, aveva ripreso Mihkels che simulava gli “occhi a mandorla” con le dita. Madis Mihkels e Gerben Thijssen sono stati ...