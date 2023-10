“Ci sono nuovi concorrenti” Grande Fratello | l’annuncio di Signorini scalda il pubblico | “Protagonisti”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Anche se gli ascolti continuano a deludere i vertici Mediaset, Alfonso, e compagnia bella, il GF 2023 pare stia entrando più nel vivo con le nuove dinamiche e le discussioni che incendiano le giornate degli spettatori della diretta di Mediaset Extra. Sembra inoltre che a breve entreranno. Nel mirino di buona parte dei gieffini c’è sempre Beatrice Luzzi che, al contrario, sta continuando a fare scintille per i telespettatori che l’hanno eletta regina indiscussa dell’edizione. Tifano in maggioranza per lei e ben meno per Massimiliano Varrese, come le lettrici di Chi. L’appello e lo scoop di Alfonso. GF 2023,entrano nella casa “Seguiamo il GF 2023 condotto dal nostro amatissimo direttore Alfonso ...