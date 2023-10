Chiedilo a Scanzi | arriva su TvLoft la nuova rubrica settimanale di domande e risposte ogni martedì dal 17 ottobre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Attualità, costume, sport e cultura: sono questi, e tanti altri, i campi in cui Andreaattingerà per rispondere a tutte leper lasudal 17. Basterà scrivere alla mail@gmail.com o utilizzare i canali social del giornalista per partecipare a questo nuovo format.risponderà a tutti i generi di suggestione: dubbi, analisi, critiche, previsioni e anche provocazioni. La sua bussola è a disposizione dei lettori e degli abbonati diper decifrare insieme le nuove rotte della politica italiana, e non solo. L'articolo ...