Chiara Ferragni | L’Incredibile Cabina Armadio nel suo Ufficio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)rimane un pilastro di forza accanto a Fedez, che si sta riprendendo dopo un’intensa emergenza ospedaliera legata a una pericolosa emorragia interna generata da ulcere. Ora, il pericolo sembra fortunatamente essere superato. La donna di 36 anni è un baluardo costante per la sua famiglia, stando vicino al marito e ai loro due piccoli, Leo e Vittoria, di 5 e 2 anni. Tuttavia, non trascura gli impegni professionali. Attraverso i social media, l’entrepreneur digitale e fondatrice dell’omonima linea di moda, svela la stupefacente nuovaappena realizzata nel suo spazio. Il risultato è a dir poco sorprendente. L’influencer ha optato per unadi ampie dimensioni. Al suo interno, svariati capi d’abbigliamento, sia casual che ...

Chiara Ferragni - Valentina e Francesca : «Colazione tra sorelle». Ma per i fan la vera star è un'altra : ecco chi

Chiara Ferragni festeggia i 14 anni di The Blonde Salad

L'imprenditrice digitale nonostante lo spavento per il marito in ospedale ha sempre cercato di farsi vedere con il sorriso dai figli: in queste ...

Chiara Ferragni mostra l'enorme cabina armadio da ufficio piena di scarpe e vestiti Stile e Trend Fanpage

Chiara Ferragni, la torta a sorpresa con il suo staff: «Un sogno che si realizza» leggo.it

Il settimanale Chi ha immortalato l’imprenditrice durante un pomeriggio al parco a Milano, insieme a Leone e Vittoria e ai genitori di Fedez ...L'imprenditrice digitale nonostante lo spavento per il marito in ospedale ha sempre cercato di farsi vedere con il sorriso dai figli: in queste foto ...