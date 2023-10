Chiara Ferragni festeggia un importante anniversario La torta spettacolare

Leggi su dilei

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Sono state settimane difficili pere la sua famiglia. Dopo gli interventi subiti da Fedez e il brusco ritorno a casa dalla Paris Fashion Week, la nota influencer può finalmente tirare un sospiro di sollievo e dedicarsi a cosa più piacevoli. La famiglia, gli amici e i suoi appuntamenti lavorativi. In questi giorni i suoi fan l’hanno trovata molto più serena e pronta a tornare alla vita di tutti i giorni insieme a Fedez, Leone, Vittoria e Paloma. Tra le tante cose dare, anche unper lei molto speciale: il quattordicesimo anno della sua The Blonde Salad.e l’speciale Era il 2009 quandoha iniziato la sua carriera da imprenditrice creando insieme al suo ex ...