(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) (EMBARGO ALLE 00.30 DI DOMANI) - Pagare l'o comprare casa? E' il dilemma con il qualeo poi chiunque si dovrà confrontare. Ma da oggi c'è una voce in più nella lista dei 'pro' dell'essere proprietari e per gli affittuari una voce in più nella lista de

Cacciari a La7 : “Bollare come amico di Hamas chi critica Israele è da poveretti provinciali che non sanno sopravvivere senza un padrone”

Secondo uno studio pubblicato sul 'Journal of Epidemiology & Community Health' (gruppo Bmj),in affitto va incontro a un più rapido 'invecchiamento biologico '. L'impatto dell'appuntamento ...

Chi vive in affitto invecchia prima: lo studio La Gazzetta del Mezzogiorno

Previdenza. Meno soldi a chi vive più a lungo: è il futuro delle pensioni Sette del Corriere della Sera

(Adnkronos) - Pagare l'affitto o comprare casa E' il dilemma con il quale prima o poi chiunque si dovrà confrontare. Ma da oggi c'è una voce in più nella lista dei 'pro' dell'essere proprietari e per ...Pane in strada, per chi ha fame. Domenica 15 ottobre, dalle 9:30, il Convento di San Francesco e Sant'Antonio a Cava de’ Tirreni apre le ...