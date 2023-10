Chi vive in affitto invecchia prima | lo studio

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) (EMBARGO ALLE 00.30 DI DOMANI) - Pagare l'o comprare casa? E' il dilemma con il qualeo poi chiunque si dovrà confrontare. Ma da oggi c'è una voce in più nella lista dei 'pro' dell'essere proprietari e per gli affittuari una voce in più nella lista de