(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La ricerca ha dimostrato che la disoccupazione non fa male solo alle tasche, ma incide anche sul nostro corredo genetico causando unmento precoce. A dimostrarlo già 10 anni fa unodell'Imperial College London e dell'Università di Oulu (Finlandia) secondo cui l’assenza di lavoro...

Vivere in affitto fa invecchiare prima

Cacciari a La7 : “Bollare come amico di Hamas chi critica Israele è da poveretti provinciali che non sanno sopravvivere senza un padrone”

Chi vive in affitto invecchia prima : lo studio

Chi vive in affitto invecchia prima : lo studio

Chi vive in affitto invecchia prima : lo studio

Di certo, sottolinea, non lo è perin pace da circa 80 anni, ma quando si arriva in Israele ci sono informazioni precise che vengono date per evitare situazioni di panico e una è proprio ...

Chi vive in affitto invecchia prima: lo studio La Gazzetta del Mezzogiorno

Chi vive in affitto invecchia più velocemente: lo studio Today.it

Un ricordo in bianco e in nero di tanti anni fa, quando Michelle Hunziker era ancora bambina. La showgirl svizzera nelle ultime ore ha pubblicato attraverso le sue Instagram stories un ...(Arv) Venezia 11 ott. 2023 – “La pianificazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sta avvenendo senza ascoltare la gente, le associazioni e chi la montagna la vive, la conosce e la governa. A distan ...