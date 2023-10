Chi sono Alessandro e Valentina di Matrimonio a prima vista 11

Il ritorno di Made in Sud - la Rai fa fuori De Martino e Gregoraci : ecco chi sono i ”nuovi” conduttori

Scialpi - chi è il nuovo fidanzato Louis e come si sono conosciuti

Scialpi chi è il nuovo fidanzato Louis e come si sono conosciuti

La serie Netflix - suddivisa in 4 episodi - si baserà su inchieste giornalistiche - testimonianze dirette e documenti processuali. Hanno spiegato gli autori : «Crediamo che il racconto della verità - e solo quello - sia l'unico modo per rendere giustizia alle vittime. In una storia dove i mostri possibili - nel corso del tempo e delle indagini - sono stati molti - il nostro racconto esplora proprio loro - i possibili mostri - dal loro punto di vista. Perché il mostro - alla fine - potrebbe essere chiunque»