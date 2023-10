Chi saranno i top5 dopo Djokovic nel tennis? Candidati credibili | incognita infortuni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Prevedere il futuro è sempre complicato, specie in uno sport imprevedibile come il. Allo stato attuale delle cose il “mostro sacro” Novakcontinua a essere il riferimento e le tre vittorie Slam del 2023 lo stanno a certificare oltre ogni ragionevole dubbio. Certo, la nuova generazione è già una realtà ed è guidata dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che ambisce a strappare a Nole il primato del ranking in questa chiusura di stagione. Ma chii top-5 del postnel? Come detto, non semplice fornire una risposta, anche perché non si sa per quanto ancora il serbo proseguirà e con lui in campo si può stare certo che per gli altri sarà un bel problema da risolvere. Di sicuro, nel gruppo dell’elite del futuro Alcaraz è il riferimento, essendo il più attrezzato e quello che a ...