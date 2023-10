Chi è Paola Franchi | la relazione con Maurizio Gucci prima dell’omicidio e il suicidio del figlio

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), nata il 17 novembre 1953 a Milano, è una designer d’interni, artista, autrice e ex modella italiana. È conosciuta per essere stata la seconda compagna di, l’imprenditore dell’omonima casa di alta moda. Chi è: laconera un’amica d’infanzia die ha partecipato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.