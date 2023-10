“Chi è davvero” Massimiliano Varrese | il suo Grande Fratello è tutta una facciata L’ex fidanzata senza pietà

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Alè indubbiamente uno dei concorrenti più discussi di questa edizione, a causa anche dei suoi duri scontri con Beatrice Luzzi e alcune uscite che non sono piaciute. Aveva infatti fatto anche delle allusioni sull’attrice, affermando che la sua acidità poteva diminuire in caso di vicinanza sempre più intima con un uomo, in questo caso Giuseppe Garibaldi, che ha iniziato ad avere un rapporto più stretto con lei. Ma anche fuori dalnon va poi così bene a, infatti a bacchettarlo è stata anche la sua ex partner. Parliamo di Valentina Melis, che ha avuto una figlia dall’attore, che comunque ha anche voluto fare delle precisazioni importanti sul suo ruolo di papà. Ma c’è stata anche ...

Davvero – singolo

– singolo Davvero – programma televisivo

Corlazzoli: “Chi aggredisce davvero gli insegnanti è lo Stato con le classi pollaio. Come si può insegnare con 29 studenti” [VIDEO] Orizzonte Scuola

La Giornata dell'insegnante. Chi è e che cosa fa (per davvero) Avvenire

Fa discutere la missiva di Palazzo civico in cui si invita a non rovinare la pavimentazione. Gli operatori sono amareggiati per la situazione in cui versano le coperture della struttura.Edoardo Mazzini, consigliere comunale di Castiglio ne, è stato rapinato in strada "Lo choc è stato tanto, ci sono persone senza scrupoli che si approfittano di chi sta male" ...