Che fine hanno fatto gli italiani scomparsi | Israele | le ultime drammatiche indiscrezioni

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) «È probabile che due italo-israeliani siano ostaggi nella striscia di Gaza». Arriva, come si poteva temere, alla Farnesina il dramma del centinaio circa di persone rapite dai miliziani di Hamas e della Jihad islamica durante le prime ore dell'attacco in territorio israeliano di sabato mattina. Ieri, nel corso dell'audizione nell'aula del Senato, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che dopo i controlli effettuati a tappeto nelle72 ore, all'appello mancano due cittadini italo-israeliani, che risultano ufficialmente dispersi. Si tratta di Eviatar Moshe Kipnis e Lilach Lea Havron. Prima della sparizione, vivevano nel kibbutz di Bèeri, preso d'assalto da terroristi di Hamas nella mattinata di sabato. Il video della telecamera di sorveglianza, rilanciato da The Times of Israel, mostra due combattenti arrivare all'ingresso di Bèeri senza riuscire in ...