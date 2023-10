Che cos’è Hamas | chi finanzia l’organizzazione e perché è in guerra con Israele

Leggi su tpi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), che cosa è e chiil movimento palestinese Acronimo di ?arakat al-Muq?wama al-Isl?miyya, ovvero Movimento Islamico di Resistenza,è un’organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista, sunnita e fondamentalista, classificata da numerosi Paesi occidentali come organizzazione terroristica, che combatte con atti di terrorismo lo Stato di, come si è visto negli ultimi giorni, ovvero da quando è in atto una vera e propria(qui tutti gli aggiornamenti in diretta). Originiè stato fondato nel 1987, all’inizio della prima Intifada palestinese, come risposta alla difficile situazione dei palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, territori occupati dadopo ...