Champions | Lazio in casa del Feyenoord senza tifosi | trasferta vietata

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) ROMA - NientediLeague a Rotterdam per idella, che non potranno dunque essere presenti al 'De Kuip' per assistere alla sfida contro ilin programma il 25 ...

ROMA - Niente trasferta diLeague a Rotterdam per i tifosi della, che non potranno dunque essere presenti al 'De Kuip' per assistere alla sfida contro il Feyenoord in programma il 25 ottobre prossimo e valida ...

Lazio, la Champions League ti fa ricca: ecco quanto hai già incassato La Lazio Siamo Noi

Lazio, la Champions ti fa ricca: ecco quanto hanno già incassato i biancocelesti Calciomercato.com

Dopo la sconfitta subita contro la Lazio, arrivata negli istanti finali del match ... sarebbero stati i numerosi fumogeni accesi durante la partita di Champions e lo striscione esposto sugli spalti ...Le autorità locali hanno deciso di vietare ai sostenitori biancocelesti di assistere alla sfida di Rotterdam, la Uefa "prende atto": i dettagli ...