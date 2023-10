Cesa | Disability Card | sottoscritta convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri

(Di mercoledì 11 ottobre 2023). Su proposta del vicesindaco Giusy Guarino, assessore ai servizi sociali, il Comune diha sottoscritto con ladeldei– Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità – unaper i possessori della. “In questo modo – fa sapere Guarino – i possessori di questapotranno avere una serie di agevolazioni di carattere territoriale. E’ una opportunità che abbiamo voluto cogliere a disposizione dei nostri concittadini”. Possono richiedere gratuitamente la Carta Europea della Disabilità, attraverso il sito dell’Inps, tutti i cittadini in possesso dei requisiti per ottenerla. In sostanza gli invalidi civili, i detentori dei requisiti indicati dalla legge 104 ...

