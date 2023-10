Celiachia | Scoperte Recenti sui Fattori Ambientali e la Predisposizione Genetica

Curiosità: La celiachia è una malattia permanente, con reazione auto-immune al glutine. Il morbo celiaco risulta quindi un'infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti; può manifestarsi in individui di tutte le età a partire dallo svezzamento. Tra i sintomi vi sono diarrea cronica, dolore addominale, gonfiore addominale, ritardo della crescita nei bambini e astenia. In certi casi (forme atipiche) questi sintomi possono essere assenti e possono esservi sintomi extraintestinali, tra cui sintomi neurologici e correlati al malassorbimento; in questi casi la diagnosi è spesso fatta in età adulta.

che ha scoperto quali fattori ambientali, in presenza della predisposizione genetica, possono favorire o ostacolare l'insorgere della patologia. La celiachia ha le massime probabilità di manifestarsi ...