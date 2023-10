C’è già una seconda coppia ad Amici 23 | altri due cantanti in love

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Questo pomeriggio, mercoledì 11 ottobre 2023, è andata in onda una nuova imperdibile puntata del daytime di23, su Canale 5. Gli allievi stanno appassionando sempre di più i telespettatori affezionati alla storica trasmissione. Durante questo nuovo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi, abbiamo assistito ad una nuova vicinanza speciale tra i ragazzi.23, la vicinanza tra Holy Francisco e Sarah: è scattato il primo bacio tra di loro Dopo Mew e Matthew pare che nella casetta di23 stia iniziando una nuova conoscenza molto speciale. Una simpatia che forse in tanti non si aspettavano. Si tratta di Holy Francisco e di Sarah. I duedella scuola sembrano essere molto in sintonia, sempre vicini, tra un’abbraccio e un gesto d’affetto. Il più convinto sembra essere proprio Holy che ha ...