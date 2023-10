C' è chi fa il tifo per Hamas | “Israele terrorista” Slogan choc nelle piazze italiane

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) «Il sostegno alla Palestina non è un crimine». Con questoè partita ieri la settimana di mobilitazione lanciata da «I giovani palestinesi d'Italia» che sui social hanno annunciato manifestazioni in molto città d'Italia proprio «in solidarietà della Palestina» dopo l'attacco diverso. Si parte da Milano, dove ieri pomeriggio in piazza dei Mercati, un centinaio di persone si sono radunate al grido di «, Palestina libera» e «intifada fino alla vittoria». Ma ancora prima, a Roma, all'interno dell'Università La Sapienza si è svolto un mini corteo organizzato da «Cambiare Rotta». Gli studenti hanno cercato di entrare nel Rettorato dove era in corso la riunione tra Consiglio di amministrazione e Senato accademico proprio per discutere una mozione a favore di ...