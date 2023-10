Cavasin | «Lukaku non da sostituire così! Ma no problema punta Inter»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’ha dovuto rimpiazzare in fretta e furia, dopo il tradimento in estate, e sono arrivati Arnautovic e Sanchez. Secondo l’allenatore, ospite della trasmissione Sportitalia Mercato, si poteva fare qualcosa di più. STI DAVANTI – Albertonon sposa le critiche di questi giorni: «La rosa dell’è sicuramente tra le prime due, se non la prima. Il lavoro è stato fatto molto bene, mi chiedo se doveva esserci nella rosa Romelucon Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Quando non è tornatosono arrivati Alexis Sanchez e Marko Arnautovic: tutti abbiamo detto che un attaccante di livello ci poteva stare. Questo non vuol dire che oggi, nella delusione di un pareggio dove stavi vincendo 2-0, venga fuori il ...