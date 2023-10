Causa Sonos contro Google | annullata la sentenza Sui Nest tornano le funzioni audio perse

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Secondo il giudice federale,ha legato due suoi brevetti a una registrazione provvisoria in attesa cheli usasse per i suoi dispositivi.e istanno per essere aggiornati con le vecchie....

Causa Sonos contro Google, annullata la sentenza. Sui Nest ... DDay.it

Google si prende una bella rivincita su Sonos, e gli utenti ringraziano SmartWorld

Google rappresenta sicuramente un punto di riferimento anche per i dispositivi smart concepiti per l'utilizzo domestico, come gli smart speaker dotati di Go ...Spotify rivoluziona il settore degli audiolibri, mettendo a disposizione una selezione di audiolibri, senza costi aggiuntivi.