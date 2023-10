Cattani (Sanofi) - ‘in stabilimento Anagni c’è storia di due generazioni’

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – "In questoc’è ladi due generazioni, unafatta di innovazione e trasformazione per accompagnare il cambiamento. Qui vengono prodotti farmaci innovativi destinati a oltre 90 Paesi, è il fiore all'occhiello perda un punto di vista industriale di innovazione, di processo e produttiva, un ponte per noi fondamentale a livello mondiale”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Marcello, Presidente e Amministratore delegato diItalia Malta, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dellodi(Frosinone), uno dei tre siti cheha in Italia con Origgio (Varese) e Scoppito (Aq), dove oggi – in piena Valle del Sacco – è stato inaugurato un nuovo reparto di ...