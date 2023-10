Caso Fagioli | Marco Baldini | “I giovani possono fare errori Anche se fosse | non mettiamolo in croce”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Sono a favore di. E’ un ragazzo giovane. Se l’ha fatto, perché indagheranno, secondo me è un peccato veniale. Sonoincappare indel genere, un po’ per inesperienza, un po’ per amicizie sbagliate”. Lo ha detto il conduttore radiofonico,ai microfoni di LaPresse in merito alla vicenda che riguarda il centrocampista della Juventus, indagato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Torino su alcune piattaforme illecite di scommesse online., che nel corso della sua carriera ha sensibilizzato sul tema, aggiunge: “Non lo metterei in, non è che ha truccato una partita, quello sì che sarebbe grave”, spiega. “Primo, bisogna aspettare le indagini, vedere cosa è successo. Secondo, analizzare il ...