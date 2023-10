Caso Fagioli | i legali | “Si è attivato per primo nei confronti della Procura Federale Massima trasparenza”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Indagato dallaRepubblica di Torino per scommesse online su siti non autorizzati, Nicolòaffida alle parole dei suoiuna prima posizione sulla vicenda. Ai microfoni dell’ANSA, gli avvocati specificano che il centrocampistaJuventus “si è autodenunciato” alla giustizia sportiva ed è “sereno” sulla vicenda. ILuca Ferrari e Armando Simbari puntualizzano: “Nicolò è sereno ed èmente concentrato sulla Juventus e sul campionato”. “Nella nostra qualità didi Nicolò”, sottolineano, “in riferimento alle notizie apparse sulla stampa in data odierna, possiamo rappresentare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di ...