(Di mercoledì 11 ottobre 2023) "Sonoe confermo la mia completa disponibilità a collaborare con le autorità competenti per fornire tutte le informazioni in mio possesso, al fine di chiarire unache trovo ...

... così l'architetto Stefano Boeri ha commentato l'inchiesta in cui risulta indagato con altri per turbativa d'asta in relazione al progetto della biblioteca europea di informazione e culturadi ...

Caso Beic, Boeri: 'Io tranquillo ma situazione incredibile' Agenzia ANSA

'Turbativa d'asta sulla Beic' indagato Stefano Boeri La Prealpina

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, tra sabato notte e domenica mattina la vittima sarebbe stata aggredita e derubata del portafogli dai due fermati mentre si trovava in casa. Prima di fuggire ...(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Una stretta sull'utilizzo dei cellulari da parte dei minori e un incentivo al cosiddetto parent control che dovrebbe arrivare fino al compimento della maggiore età. Lo chiede F ...