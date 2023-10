Caso Apostolico | il sottosegretario all’Interno | “Nessun archivio di video non utili o ufficiali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “In riferimento alla recente pubblicazione sui social network di unriguardante alcune fasi della manifestazione del 25 agosto 2018 al porto di Catania, in cui tra gli altri viene inquadrato il magistrato Iolanda, gli approfondimenti effettuati hanno escluso che detto materiale sia stato estrapolato dalla documentazione relativa ai servizi di ordine pubblico disposti in occasione della manifestazione”. Così, in Commissione Affari costituzionali alla Camera, ilNicola Molteni (Lega) ha risposto all’interrogazione del segretario di +Europa Riccardo Magi suldella giudice – che per prima ha disapplicato il decreto Cutro – postato su Twitter dal vicepremier Matteo Salvini. L’origine delle immagini, infatti, non è ancora chiara: nei giorni scorsi è stata ...