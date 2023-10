Casertana | pareggio a Messina | Damian risponde al gol di Ragusa

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)(Alfredo Stella). Buondellaal Franco Scoglio: dopo essere passati in svantaggio gli uomini di Cangelosi hanno raggiunto i siciliani con un gol diche si è incuneato nella difesa avversaria e ha trafitto Fumagalli. Si muove dunque la classifica: 8 i punti finora racimolati dalla compagine cara al presidente D’Agostino con 5 pareggi, una vittoria e una sconfitta. Primo tempo Primo squillo di marca rossoblù al 7’ con Carretta che dalla destra mette al centro per, palla alta sulla traversa di Fumagalli. Giallo per Sciacca all’11 per fallo su Plecia che si involava verso l’area rossoblù. Dalla punizione scaturisce un tiro pericoloso di Emmausso, bravo Venturi a sventare di pugno la minaccia. Cambio tattico per Cangelosi: dal 4-3-3- passa al 3-5-2. Si fa vedere ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Messina non va oltre ilnel recupero della seconda giornata contro lae non muove più di tanto la classifica. La squadra di Modica pareggia 1 - 1, passando in vantaggio nella ripresa ma facendosi ...

Serie C: pareggio tra ACR Messina e Casertana, sconfitto il Pescara di Zeman Mediagol.it

Serie C, i risultati dei recuperi: il Pineto fa la storia, Pescara ko. Messina-Casertana pari TUTTO mercato WEB

Allo stadio “Scoglio” protagoniste Messina e Casertana, recupero della 2^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLASSIFICA. Di seguito cronaca e il tabellino. PRIMO TEMPO: Al 7' Carretta ...Nel primo tempo, giocato a ritmi bassi, le migliori chance per Emmausso su punizione, Curcio, che centra un clamoroso palo di testa, e Plescia, che subito prima dell'intervallo impegna severamente Ven ...