Caserta | vittoria Cisal nel comparto energia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023). Ancora una affermazione positiva per laFEDERin Campania che ha ottenuto un brillante risultato nelle elezioni RSU alla SCARL NAPOLI NORD, gestore dell’impianto di depurazione con sede ad Orta di Atella in provincia di. La Sigla autonoma, firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ha da oggi 2 eletti su 3 nella rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, si tratta di Marcello Fournier e Vincenzo Aliperti. Ad urne chiuse il segretario regionale e nazionale di categoria diFEDER, Giuseppe Romano, è intervenuto esprimendo viva soddisfazione per il risultato conseguito: “l’ampio consenso ricevuto-ha dichiarato Romano – premia i candidati, il lavoro svolto, e conferma il trend in crescita della Sigla. Agli eletti vanno gli auguri ...