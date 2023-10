Casapulla | il Comune organizza la gita a Roma per gli anziani | circa 50 persone hanno visitato la Santa Sede

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)cinquantadiquesta mattina sono partiti alla volta diper visitare la. L’iniziativa è statata dall’amministrazione comunale, diretta dal sindaco Renzo Lillo, con in prima linea la sua vice Maria Sorbo, in collaborazione con gli iscritti al Centro sociale polivalentedi. La partenza in pullman c’è stata questa mattina intorno alle ore 6. Giunto nella capitale, il folto gruppo di cittadini casapullesi hala Basilica di San Pietro e l’ampia piazza del ‘Cupolone’; molti di loroavuto la fortuna di vedere da vicino il Pontefice Francesco I. Prima di prendere la strada del ritorno, i partecipanti ...

... titolare dell'omonimo studio in cui le pratiche venivano istruite, Antonietta Sorbo 73 anni dititolare del Patronato Senas, Elpidio Santonastaso 65 anni dipendente deldi Caserta, ...

Falsi invalidi: 34 a processo. Coinvolti avvocati, medici, titolari Caf e ... CasertaNews

Casapulla. "'Io non rischio', i volontari della Prot. civile in piazza ... goldwebtv.it

18:12:24 CASAPULLA. Circa cinquanta anziani di Casapulla questa mattina sono partiti alla volta di Roma per visitare la Santa Sede. L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale, dire ...'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound) ...