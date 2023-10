Caro Porro | noi ‘celerini’ siamo stufi | ci fanno torturare dagli studentelli

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), ordine Pubblico è “legge e regole” ed in questo Paese non sembrano esservi più regole perché in questo momento chi deve dettarle, prendere decisioni e dare ordini non lo fa. Pretendiamo di sapere il motivo per cui quel funzionario a Torino (durante gli ultimi scontri, ndr) non indossava il casco nel momento degli scontri e perché non ha ordinato di sgomberare l’area di protezione attorno ai poliziotti. In quel frangente spetta a lui la gestione della piazza ed anche la tutela degli uomini in divisa, per questo chiediamo al governo di comprendere ufficialmente quale siano le direttive che arrivano ai Questori riguardo l’Ordine Pubblico. Alla Polizia il compito di rappresentare lo Stato; allora dobbiamo immaginare che lo Stato oggi se la faccia sotto di fronte a pseudo-capaci di malmenare poliziotti, di colpirli a ...