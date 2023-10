Carlotta Benusiglio | la stilista trovata impiccata | ex compagno assolto

Milano, stilista morta impiccata: assolto in Appello l'ex compagno La Corte di assise di appello di Milano ha assolto Marco Venturi, imputato per l'omicidio della stilista, l'ex fidanzata trovata impiccata a un albero di piazza Napoli il 31 maggio 2016. Venturi era stato condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per morte in conseguenza di ...

Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata: l'ex compagno assolto in appello. L'accusa aveva chiesto 30 anni di carcere Corriere Milano

Morte Carlotta Benusiglio, l'ex compagno della stilista assolto in Appello Sky Tg24

La Corte di assise di appello di Milano ha assolto Marco Venturi, imputato per l'omicidio della stilista Carlotta Benusiglio, l'ex fidanzata trovata impiccata a un albero di piazza Napoli il 31 maggio ...È stato assolto Marco Venturi, l'imputato per il caso della stilista e fidanzata di 37 anni Carlotta Benusiglio, trovata impiccata ...