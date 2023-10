Curiosità: Carlo Filippo di Svezia (nome completo in svedese Carl Philip Edmund Bertil; Stoccolma, 13 maggio 1979) è stato principe ereditario di Svezia dal 1979 al 1980.

Carl Philip di Svezia: lo sapevate che il principe adesso ha un marchio di moda Vanity Fair Italia

I 50 anni sul trono di Carl XVI Gustaf di Svezia, re modernizzatore QUOTIDIANO NAZIONALE

Da poco Carl XVI Gustaf di Svezia ha festeggiato il Giubileo d’Oro. Il sovrano, infatti, siede sul trono del suo Paese da 50 anni, a partire dal 15 settembre 1973.Prince Carl Philip has attended an important racing competition, which took place in Karlskoga. On 7th and 8th October, the prince was at the Gelleråsen Arena, where he watched the several stages of ...