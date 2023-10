Cardi B non può fare a meno dei colori sgargianti sul red carpet

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Rapper e personaggio pubblico,B ha sempre dimostrato una certa vicinanza al panorama glam e negli ultimi anni ha dato libero sfogo alla sua creatività fashion sul red. Belcalis Marlenis Almánzar, nota semplicemente con lo pseudonimo diB, è una rapper che ha riscosso grande successo negli ultimi anni, tanto da diventare anche un personaggio social e televisivo. Classe 1992, è stata inclusa nella lista delle persone più influenti dal Time.B. Crediti: Ansa – VelvetMagTra i suoi brani di maggiore successo ricordiamo Bodak Yellow e I Like It, tutti contenuti nell’album di debutto Invasion of Privacy grazie al quale ha vinto un primo Grammy Awards come miglior album rap. Oltre ad essere una rapper ben nota negli States così come a livello internazionale,B ha partecipato ...

Curiosità: Cardi B, pseudonimo di Belcalis Marlenis Almánzar (New York, 11 ottobre 1992), è una rapper, cantautrice e personaggio televisivo statunitense.

Viviamo in un posto bellissimo dove i cardi li metti nei cannoni LaVoceDiAsti.it

Sagra del Cardo Gobbo, della Barbera e della Friciula ATNews

Quando cadono le foglie e la campagna si ricama di brina, le brume dell’autunno penetrano tra le case e la terra si prepara a dormire il sonno ...Il rapper, che non ha fornito ulteriori dettagli, ha condiviso la notizia nello stesso giorno dell'uscita dell'ultimo album For All the Dogs “ Probabilmente non farò musica per un po’, sarò onesto”. N ...