Carcinoma all’endometrio | un incontro per conoscerlo e combatterlo

Leggi su fmag

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Secondo i dati, ilè il terzo tumore più diffuso nelle donne tra i 50 e i 69 anni (con un’età media alla diagnosi 61 anni). Sono 123.000 complessivamente le donne italiane che sono sopravvissute a tale diagnosi che rappresenta pertanto una criticità rilevante in termini socio-sanitari. Per la diagnosi del cancro endometriale non esiste ancora un test di screening efficace come per il tumore del collo uterino o quello della mammella. Si tratta di una patologia le cui diagnosi sono in crescita e per la quale, in assenza di uno screening particolarmente efficace, diventa fondamentale l’attività di prevenzione. SYNLAB mette al centro tale patologia nel proseguire il suo impegno per la diffusione della cultura della corretta informazione e della prevenzione sanitaria sul territorio. Giovedì 12 ottobre, a partire dalle 18.30, ...