Carceri | Avs-Pd | ' si faccia audizione dei candidati per garante detenuti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo anche oggi richiesto al presidente della commissione Maschio di procedere con le audizioni deidesignati dal governo per l'ufficio delnazionale dei. Si tratta di una scelta delicatissima perché riguarda la situazione delle persone private della libertà. Sono note a tutti le condizioni difficilissime del carcere e da tutti è ritenuto una priorità. È allora necessario per una seria e rigorosa valutazione di merito in vista del parere da esprimere in commissione ascoltare i soggetti designati". È quanto rendono noto i capigruppo in commissione Giustizia di Avs, Devis Dori, e del Pd, Federico Gianassi. "Auspichiamo che i gruppi di maggioranza, che anche oggi non si sono espressi, possano favorevolmente e definitivamente nei prossimi giorni. Un rifiuto di procedere alle ...