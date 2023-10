Carabinieri Forestali scoprono veterinario abusivo a Forino

smascherano attività illecite a danno degli animali. Le indagini avviate dai militari del NucleoForestale di Forino hanno permesso di appurare un sistema di condotte illecite atte ad aggirare le norme poste a tutela del benessere animale, consistenti nella somministrazione di vaccini ...

Contrasto al fenomeno del bracconaggio: carabinieri forestali a tutela della fauna selvatica del territorio trapanese. Virgilio

Irregolarità nella Caccia trapanese, multe dei Carabinieri Forestali Itaca Notizie

L’animale, dalle prime notizie, avrebbe avuto un radiocollare, ma non essendoci esemplari controllati in Liguria è possibile che il collare fosse stato applicato dai tecnici della Regione Piemonte che ...Due persone di Montoro, in provincia di Avellino, sono state denunciate per esercizio abusivo della professione di veterinario dai carabinieri forestali. (ANSA) ...