Capsaicina | Benefici | Usi e scoperte scientifiche su Questo Potente composto

Curiosità: Il peperoncino è il nome comune dato alla bacca ottenuta da alcune varietà piccanti del genere di piante Capsicum utilizzata principalmente come condimento.

Peperoni: Un Tesoro Nutrizionale con una Tossicità Nascosta Microbiologia Italia

Peperoni: La Tua Nuova Arma Segreta per una Vita Salutare! Microbiologia Italia

La capsaicina è un composto naturale noto per i suoi molteplici benefici per la salute. Scopriamo insieme come questo elemento, presente nei peperoncini piccanti, può influenzare positivamente il ...Prospettiva da Luciana M. Cherubin Bachelor in Nutrition · 5 years of experience · Argentina Benefici Il pepe di Cayenna contiene capsaicina, una sostanza che ha effetti analgesici, antitumorali e ant ...