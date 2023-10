Caposele piange uno dei suoi figli | lutto per la comunità della Valle Sele

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadila scomparsa di Denny Di Masi il 33enne, morto la scorsa notte in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Fondo, nel territorio di Calabritto. La squadra di Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla statale 691 al chilometro 18, per recuperare il corpo di Denny, il quale per il violento impatto era stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed era precipitato per circa trenta metri nella vegetazione sottostante. Purtroppo per lui il volo è stato fatale, e il personale medico intervenuto ne ha constatato il decesso. La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri. La tragedia è avvenuta a pochi giorni dalle celebrazioni di San Gerardo con ilnel cuore. Il 33enne, quartoo di ...